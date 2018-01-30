Завтра Землю накриє потужна магнітна буря: як зберегти здоров'я

Усім метеозалежним людям варто бути уважнішими до свого здоров'я і вчасно звертатися до лікаря.

Завтра Землю накриє потужна магнітна буря.

До того ж, 31 січня буде повний місяць. Це природнє явище, безсумнівно, красиве, однак здатне принести із собою небезпеку для здоров'я та самопочуття людей, пише ТСН.

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Повний місяць викличе потужні магнітні бурі, що можуть спричинити сильний головний біль та різкі перепади тиску. Усім метеозалежним людям варто бути уважнішими до свого здоров'я і вчасно звертатися до лікаря.

У ці дні лікарі радять:

- дотримуватися правильного режиму дня

- спати не менше 8 год. на добу

- збалансовано та регулярно харчуватися

- уникати вживання гострих страв та алкогольних напоїв

- скоротити вживання солодкого

- відкласти виснажливі тренування і робити легкі фізичні вправи

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Вночі 31 грудня співпадуть одразу ж три астрономічні явища - місячне затемнення, суперповня та блакитний Місяць. Під час місячного затемнення Місяць опиняється у тіні Землі. Блакитний місяць - друге явище повного місяця, яке припадає на один календарний місяць. Суперповня - це момент найбільшого зближення Місяця і Землі.

Дотримуйтесь помірності та гармонії у всьому, що робите. Не спілкуйтеся із неприємними для вас людьми, уникайте конфліктів.