Чому австралійкам заборонили народжувати вдома?

Відповідно до національного закону "Про правила практики охорони здоров`я", який був опублікований минулого тижня, починаючи з липня 2010 року акушерки можуть поплатитися штрафом у розмірі 30 тисяч австралійських доларів, якщо надаватимуть допомогу при пологах вдома, повідомляє MIGnews.com.

Очікується, що цей закон приведе до підпільних пологів, а матері і новонароджені піддаватимуться серйозному ризику в умовах відсутності кваліфікованих акушерок.

Жіночі організації звинуватили уряд прем`єр-міністра Рудда в тому, що він позбавляє жінок основних прав, примушуючи їх користуватися лікарнями. Секретар австралійського товариства "Пологи вдома" Жюстін Кейнс говорить, що новий закон "технічно робить пологи в домашніх умовах незаконними".

Проте, співробітники Королівського коледжу акушерів і гінекологів Австралії виступають проти пологів вдома.

Відповідь австралійської громадськості очевидна: люди повинні мати право вибирати, де з`являтися на світ їх дітям. Уряд підтримує право жінок на аборт, але хоче позбавити їх права вибирати, де їм народжувати.

medlinks.ru