Небезпечний для життя фальсифікат виявили в Криму

Співробітники кримської міліції припинили в Сімферополі роботу цеху з виробництва фальсифікованого кавового напою MacCoffee.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків ыз громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, виробництво фальсифікату велося в антисанітарних умовах з жовтня 2008 року.

«Кавовий порошок, сухі вершки невідомої якості і цукор замішувалися в металевій іржавій місткості. Не виключено, що фрагменти корозії могли опинитися і всередині пакетиків», – говорять оперативники.

Фальсифікований MacCoffee реалізовувався на великих ринках Сімферополя.

Співробітники міліції вилучили понад 100 тис. пакетиків фальсифікованої продукції, 2 верстати і 7 бобін етикеток з позначенням торгової марки MacCoffee.

Зразки кавового напою направлені на дослідження для встановлення придатності продукту до вживання. Вирішується питання про порушення справи за статтею 229 Кримінального кодексу України – порушення авторського права.

За попередніми підрахунками, сума збитку, завданого компанії - офіційному власнику торгової марки MacCoffee, перевищує 900 тис. гривень.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році правоохоронці Криму припинили діяльність двох великих цехів з нелегального виготовлення кавового напою. Було встановлено, що фальсифікат небезпечний для життя людей. Близько 40 тонн готової продукції спалили.