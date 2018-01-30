За тиждень в Україні зареєстровано 866 нових випадків кору (відео)

В Україні продовжують зростати показники захворюваності на кір.

В Україні продовжують зростати показники захворюваності на кір: за 4-й тиждень 2018 року на кір захворіли 866 людей (292 дорослих і 574 дітей).

Як повідомили УНІАН у МОЗ, ці показники на 7% вищі, ніж на попередньому тижні.

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У відомстві заявили, що з початку нового року на кір захворіли 2933 людини – 996 дорослих і 1937 дітей. Госпіталізовано 1966 людей, серед яких 1230 – діти

Нових летальних випадків через кір за тиждень не зареєстровано.

Найвищі показники захворюваності - в Івано-Франківській (645 випадків), Одеській (468), Закарпатській (460), Чернівецькій (363), Львівській (237) областях.

Найнижчі показники – у Харківській, Рівненський, Луганській, Сумській (по 2 випадки), Житомирській (8), Волинській (9), Черкаській (9) областях.

Жодного випадку не зафіксовано у Чернігівській області.

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У МОЗ повідомили, що станом на 25 січня 2018 року, в рамках посиленої імунізації було провакциновано 70% дітей, які свого часу пропустили першу дозу вакцини КПК, та 76% дітей, які своєчасно не отримали другу дозу вакцини.

Попит на вакцини зростає. Залишок вакцин на початок минулого тижня загалом по Україні становив близько 300 тисяч доз. Наступна партія вакцини проти кору очікується у квітні 2018 року.

В Україні проти кору використовується комбінована вакцина КПК Пріорикс виробництва GSK, Бельгія. КПК забезпечує імунітет проти трьох інфекційних захворювань: кору, краснухи, паротиту.