Рейтинг найкалорійніших страв фаст-фуду

Журнал Time склав рейтинг найкалорійніших страв, які пропонують фаст-фуди напередодні ухвалення закону про обов`язкову вказівку калорійності на продуктах в ресторанах швидкого харчування.

Добова норма людини становить 2 тисячі калорій, пише Time. Але деякі страви в єдиному екземплярі перевищують її. Причина не тільки в кількості кілокалорій, але і у високому вмісті жиру і натрію.

Так, в рейтинг увійшли картопля з сиром по-австрійски з ресторану Outback Steakhouse (2140 ккал), салат Chicken Ranch Fully Loaded (960 ккал), велика порція смаженої картоплі в Five Guys (1464 ккал), шоколадний коктейль Triple Thick мережі McDonalds (1160 ккал).

Гарячий шоколад з горіхами в найбільшій мережі кав`ярень в світі Starbucks становить 600 ккал, а фірмовий бургер від Applebeeгs з беконом містить не тільки 1440 кілокалорій, але і 4410 міліграм натрію, що майже удвічі перевищує рекомендований добовий максимум.

У середній порції коктейля з полуничним морозивом Oreo Sundae в Burger King - 980 ккал і 21 грам жирів з насиченими жирними кислотами. А салат Кобба в обгортці від Chopгt містить 787 ккал і 380 міліграм холестерину. Всього одна Куряча чашка від KFC містить третину добової норми калорій (700 ккал).

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