Україна щодня «виробляє» 116 тонн недопалків

В Україні, за день викурюють 233 млн штук сигарет внаслідок чого «виробляється» 116 тонн недопалків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомила представник прес-центру Коаліції громадських організацій "За вільну від тютюнового диму Україну" Олександра УСТІНОВА.

"Провести ці розрахунки нас спонукали висновки канадських екологів про те, що недопалки є одним з найбільш поширених видів сміття в Канаді", - сказала вона. - Ми виходили з того, що щороку українці споживають близько 85 млрд. сигарет. Тобто для міста, де проживає близько 300 000 чоловік, вага недопалків щодня складає 635 кілограм – відзначила А.Устінова.

Так, за її словами, реальна кількість жителів Полтави - 300 000 жителів. Відповідно, щодня викидається близько 625 кілограм недопалків - саме стільки залишається від 1,25 млн. сигарет, які щодня викурюються в Полтаві.

"Озирніться на вулиці і ви завжди побачите недопалки в щілинах, кутах ... Ці відходи від куріння, залишаються навіть там, де тільки що прибрали. Але якщо вулиці ще можна прибрати начисто, то легені курців від смоли може "вичистити" тільки рішення людини кинути палити ", - говорить А.Устінова.