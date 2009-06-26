При прибутті до Лівану іноземців обстежуватимуть на грип A/H1N1

До Міністерства закордонних справ України звернулося посольство Лівану в Україні з повідомленням про те, що Міністерство охорони здоров’я Лівану вжило відповідних заходів щодо нерозповсюдження вірусу горипу А/Н1N1 на своїй території.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Відповідно до наданої інформації, пасажири, що прибуватимуть до Лівану, підлягатимуть медичному обстеженню. У випадках виявлення високої температури, вони будуть ізольовані від решти пасажирів, після чого направлятимуться в лікарню Рафік Харірі, де буде проведене лікування за кошти Міністерства охорони здоров’я Лівану. Такі ж заходи вживатимуться стосовно пасажирів, що прямуватимуть територією Лівану транзитом.