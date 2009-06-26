50 млн $ - за надання непотрібних медпослуг

Міністерство Юстиції США висунуло звинувачення 53 особам, що проводили афери в рамках державної програми медичного страхування Medicare, повідомляє The Washington Post.

Арешти проводилися у Флоріді, Мічігані і Колорадо. Заарештовані звинувачуються в привласненні 50 мільйонів доларів, виділених на лікування в рамках програми медичного страхування людей похилого віку і інвалідів Medicare. Медична допомога, яка оплачувалася виділеними з бюджету коштами, пацієнтам не потрібна, а в деяких випадках не виявлялася зовсім.

Звинувачення в призначенні без необхідності дорогих ліків, фізіотерапії і працетерапії винесені всім учасникам даних афер: пацієнтам, лікарям, фельдшерам, а також власникам деяких комерційних компаній.

Вдень раніше було арештовано вісім жителів Майамі, підозрюваних в організації злочинної схеми, в якій для отримання бюджетних коштів використовувалися неіснуючі клініки.

Як заявив директор ФБР Роберт Мюеллер (Robert Mueller), в даний час співробітники відомства розслідують більш як 2400 злочинів, в яких використовувалися вказані схеми шахрайства.

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