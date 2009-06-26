Обережно: злий кондиціонер!
11:22, 26 червня 2009Країна
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Спричиняє літні застуди
Холодні напої, морозиво, а особливо - кондиціонери і протяги - основні винуватці літніх простуд, ангін і пневмоній. Гостра ревматоїдна лихоманка, яка розвивається після перенесеної ангіни, небезпечна тим, що приводить до інвалідності молодих і працездатних. Пневмонія ослабляє весь організм.
Що робити: не сидіти під кондиціонером. Пам`ятати, що прохолодна вода (10-13 градусів) угамовує спрагу не гірше, ніж крижана. Воду з холодильника пити дуже маленькими ковтками і не більше 0,5 склянки за раз.
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