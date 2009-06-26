Що містить лимонад?

Вибираючи лимонад, слід пам`ятати, що він не належить до корисних напоїв. Після насичення спеціальною харчовою вуглекислотою його розливають в пляшки. Як і будь-які інші продукти, в які додали вуглекислоту, він потенційно схильний до бродіння і має достатньо обмежений термін зберігання.

Щоб його подовжити, виробники додають у напій консерванти. Найбільш поширений серед них - бензолат натрію або Е211. Інший консервант, значно небезпечніший, - ортофосфорна кислота. Її використовують добре розрекламовані імпортні марки. Вітчизняні виробники ортофосфорну кислоту в газовані напої поки не додають.

Якщо Ви вибираєте лимонад для дитини, зверніть особливу увагу на те, щоб він не містив речовин, які викликають звикання. Наприклад, кофеїн. Вживання його у великій кількості, може дуже швидко викликати небезпечну залежність дитячого організму.

Деякі марки лимонаду містять і синтетичний цукрозамінник аспартам - добавка Е951. У Євросоюзі він офіційно не рекомендований всім дітям і зовсім заборонений малюкам до 4-х років. У харчовій промисловості його зазвичай використовують у виробництві жувальної гумки і газованих напоїв.

Речовина фенілаланін, що міститься в аспартамі, змінює поріг чутливості. Постійне вживання такого лимонаду викликає у дітей депресію, напади паніки, злість і схильності до насильства.

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