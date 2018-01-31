В Україні зафіксований перший у 2018 випадок дифтерії - ЗМІ (відео)

Лікарі кажуть, що зафіксована так звана локалізована і нетоксична форма дифтерії.

У Рубіжному Луганської області зафіксований і лабораторно підтверджений перший випадок захворювання на дифтерію.

За словами обласного лікаря-інфекціоніста, недуга виявлена у 31-річного місцевого жителя, який з ознаками цієї хвороби звернувся до лікарні ще минулого вівторка, передає "112 Україна".

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Зараз він перебуває в інфекційному відділенні Рубіжанської лікарні. У нього, кажуть лікарі, зафіксована так звана локалізована й нетоксична форма дифтерії.

За словами головного інфекціоніста області Ольги Мартиненко, хворий отримував всі профілактичні щеплення у дитинстві.

30 січня переможець конкурсу на посаду директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Володимир Курпіта на брифінгу повідомив, що до МОЗ надходило повідомлення про першого хворого на дифтерію. Однак на той момент діагноз був підтверджений лабораторно. Він також додав, що до 2017 року в Україні не було зафіксовано жодного випадку дифтерії.

Раніше лікар-педіатр Євген Комаровський прогнозував, що незабаром дифтерія може атакувати українців.