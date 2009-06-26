У молоці виявили отруту

Представники американського Агентства з стандартизації продуктів харчування заявили, що дітям категорично не можна давати пити рисове молоко. Фахівці протестували рисове молоко 60-і різних марок і виявили в ньому сліди присутності отруйних речовин.

Учені пояснили, що такий рівень шкідливих речовин в рисовому молоці допустимо і безпечне, але тільки для дорослих, а от для дітей така концентрація дуже шкідлива.

В 2007 році вчені з Шотландії вже піднімали питання шкоди рисового молока для дітей. На цей раз занепокоїлись медики з Америки та Великої Британії.

Один з керівників дослідження пояснив: «Дітям до 4,5 років не можна давати рисове молоко замість коров`ячого, грудного молока або штучних сумішей. Негайного негативного впливу на здоров`я дітей рисове молоко не надає, але через деякий час згубний ефект дає про себе знати».

ubr.ua