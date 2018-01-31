У Києві зафіксований перший випадок захворювання на правець у 2018

Наразі чоловік перебуває в лікарні під наглядом лікарів.

У 2018 році в столиці зафіксували перший випадок захворювання на правець.

Про це повідомив в.о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак, передає 44.ua.

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"Минулого року і в січні 2018 року зареєстровано по 1 випадку захворювання на правець у дорослих", - сказав Чумак.

Про хворого на правець стало відомо в п'ятницю. Наразі чоловік перебуває в лікарні під наглядом лікарів.

Він також додав, що у столиці існує загроза появи і поширення дифтерії.

Як повідомляв УНІАН, у Рубіжному Луганської області зафіксований і лабораторно підтверджений перший випадок захворювання на дифтерію.