Гройсман пообіцяв, що до кінця року в Україні працюватиме екстрена медична авіація

12:14, 31 січня 2018
Країна
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фото УНІАН

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання уряду.

«Я думаю, що як визначено нами з ініціативи міністра внутрішніх прав, ми зробимо екстренну авіацію в країні. Я думаю, що до кінця року ми вже такі підрозділи запустимо», - сказав очільник уряду.

За його словами, це дозволить швидко доставляти хворих до медичних закладів.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці минуло року Гройсман заявляв про необхідність облаштувати кілька баз рятувальної медичної авіації в різних регіонах України.

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Теги: #обіцяє гройсман#екстрена медична авіація в Україні