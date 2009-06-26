Ожиріння спричиняє рак

13:20, 26 червня 2009
Країна
2

Ліпосакція проти онкохвороб

Шведські медики дійшли висновку, що надмірна вага і небезпека розвитку онкологічних захворювань тісно пов`язані, повідомляє видання CyberSecurity. Так, операції, пов`язані із зниженням ваги, наприклад, ліпосакція, знижує ризик розвитку раку. Правда, дана закономірність справедлива тільки стосовно жінок.

Медики досліджували протягом майже 10 років шведських пацієнток, схильних до розвитку раку і страждаючих надмірною вагою або ожирінням. З`ясувалося, що операція зі зниження частки жирової маси відразу на 42% знижує ймовірність смертельного захворювання.

За словами фахівців, на чоловіків дана терапія майже не впливає, оскільки багато хто з видів раку стимулюється домінуючими жіночими гормонами, такими як естроген, або просто тому, що чоловіки не так часто вдаються до послуг хірургів для зниження ваги.

cybersecurity.ru

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter