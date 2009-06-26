Ожиріння спричиняє рак

Шведські медики дійшли висновку, що надмірна вага і небезпека розвитку онкологічних захворювань тісно пов`язані, повідомляє видання CyberSecurity. Так, операції, пов`язані із зниженням ваги, наприклад, ліпосакція, знижує ризик розвитку раку. Правда, дана закономірність справедлива тільки стосовно жінок.

Медики досліджували протягом майже 10 років шведських пацієнток, схильних до розвитку раку і страждаючих надмірною вагою або ожирінням. З`ясувалося, що операція зі зниження частки жирової маси відразу на 42% знижує ймовірність смертельного захворювання.

За словами фахівців, на чоловіків дана терапія майже не впливає, оскільки багато хто з видів раку стимулюється домінуючими жіночими гормонами, такими як естроген, або просто тому, що чоловіки не так часто вдаються до послуг хірургів для зниження ваги.

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