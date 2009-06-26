У київських лікарнях шукатимуть наркотики
13:22, 26 червня 2009Країна
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Відкриють нові реабілітаційні центри
Київрада планує затвердити комплексну програму протидії зловживанню алкоголем та розповсюдженню наркотиків у столиці на 2009-2013 роки.
На останньому засіданні її схвалила бюджетна комісія.
За словами головного нарколога Києва Володимира Ярого, київські спеціалісти вже напрацювали широкий спектр заходів.
Найпростіші серед них - інформаційні, однак пропонують і жорсткіші дії аж до анулювання ліцензій на продаж алкогольних напоїв тим закладам, в яких буде виявлено порушення.
На несанкціоноване використання наркотичних ліків перевірятимуть також медичні заклади.
Водночас у Києві планують відкрити нові реабілітаційні центри для наркоманів та алкозалежних.
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