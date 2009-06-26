У київських лікарнях шукатимуть наркотики

Київрада планує затвердити комплексну програму протидії зловживанню алкоголем та розповсюдженню наркотиків у столиці на 2009-2013 роки.

На останньому засіданні її схвалила бюджетна комісія.

За словами головного нарколога Києва Володимира Ярого, київські спеціалісти вже напрацювали широкий спектр заходів.

Найпростіші серед них - інформаційні, однак пропонують і жорсткіші дії аж до анулювання ліцензій на продаж алкогольних напоїв тим закладам, в яких буде виявлено порушення.

На несанкціоноване використання наркотичних ліків перевірятимуть також медичні заклади.

Водночас у Києві планують відкрити нові реабілітаційні центри для наркоманів та алкозалежних.

kiev.pravda.com.ua