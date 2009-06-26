Крим прийняв перший цього року мільйон туристів

Майже 1 мільйон 20 тисяч людей відпочили з початку 2009 року в Криму.

Це на 16,7% нижче рівня аналогічного періоду 2008 року, йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму автономії, які має в своєму розпорядженні агентство УНІАН.

Станом на 26 червня в Криму працюють 478 санаторно-курортних закладів і туристичних підприємств, вони заповнені на 66,1%. Минулого року наприкінці червня працювали 499 закладів, коефіцієнт заповнюваної становив 74,2%.

За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів Криму, організовано в таких закладах відпочили 265,1 тис. людей, що на 22,6% менше, ніж за той же період минулого року.

Міністр курортів АРК Андрій СУМЦОВ не робить трагедії через зниження цього року, під час економічної кризи, числа відпочивальників у Криму. Він вважає, що потрібно дивитися не на кількість курортників, а на те, скільки грошових коштів надійде до бюджету після відпочинку. «Ми прийдемо до того, що більше дивитимемося на поповнення бюджету», - сказав А.СУМЦОВ напередодні в коментарі УНІАН.