Британка подала до суду за зашиту пряму кишку

Жінка з Великобританії подала до суду на лікарів, які під час операції на матці зашили їй пряму кишку.

55-річна Лінн Мейн (Lynn Main) 7 травня 2009 року перенесла операцію з видалення матки в лікарні Horton General, розташованій в місті Бенбері (Banbury), Оксфордшир. Два дні опісля у неї почалися болі в животі, проте рентгенологічне дослідження не виявило ніяких порушень в роботі її внутрішніх органів.

Лікарі сказали, що болі в животі пацієнтки викликані закрепом і, як повідомляє Daily Telegraph, порадили їй більше їсти, щоб забезпечити просування вмісту кишечника. За словами Мейн, болі в животі були настільки сильними, що вона визнала їх ознакою серцевого нападу.

22 травня жінка повернулася в клініку. Провівши обстеження, лікарі з`ясували, що під час операції з видалення матки хірурги зашили їй пряму кишку. Скупчення вмісту в кишечнику жінки привело до розриву стінок кишки, викликавши перитоніт.

Після операції Лінн Мейн попросила свого адвоката підготувати документи для судового розгляду стосовно лікарні Horton General.

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