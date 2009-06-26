Учені виявили фізіологічні основи гіпнозу

Швейцарські учені за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії (фМРТ) показали, які зміни у функціях мозку відбуваються під гіпнозом. Досі конкретні механізми дії гіпнозу вивчені не були.

Виявилось, що гіпноз викликає значні зміни в роботі префронтальних і парієнтальних ділянок мозку, відповідальних за увагу, а також у функціональних зв`язках моторної (руховою) кори з іншими відділами мозку, при цьому активність моторних систем не пригнічується. Крім того, з`ясувалося, що під гіпнозом посилюється активація структури мозку, що бере участь у формуванні пам`яті і сприйняття людиною власного образу, а також змінюються процеси контролю виконання завдань, що відбуваються в лобових долях.

На підставі одержаних даних учені зробили висновок, що гіпноз не впливає безпосередньо на моторні системи мозку, проте передає управління ними штучно сформованим образам.

medportal.ru