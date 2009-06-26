Неповнолітнім заборонять дивитися фільми про куріння

Фахівці Національної служби охорони здоров`я Великобританії планують заборонити неповнолітнім прогляд фільмів, у яких присутні сцени куріння, повідомляє Daily Telegraph.

Згідно тексту документу, виняток становитимуть лише картини, в яких зображені історичні персонажі, що палили в житті, а також "ті, що чітко і недвозначно показують негативні наслідки, що викликаються вживанням тютюну і пасивним курінням".

Британські правозахисники виступають з критикою даної ініціативи. На думку фахівців, не існує доказів того, що діти і молоді люди можуть почати палити, побачивши вживання тютюну на екрані.

cnlnews.tv