Неповнолітнім заборонять дивитися фільми про куріння
16:28, 26 червня 2009Країна
13
Великобританія думає про дітей
Фахівці Національної служби охорони здоров`я Великобританії планують заборонити неповнолітнім прогляд фільмів, у яких присутні сцени куріння, повідомляє Daily Telegraph.
Згідно тексту документу, виняток становитимуть лише картини, в яких зображені історичні персонажі, що палили в житті, а також "ті, що чітко і недвозначно показують негативні наслідки, що викликаються вживанням тютюну і пасивним курінням".
Британські правозахисники виступають з критикою даної ініціативи. На думку фахівців, не існує доказів того, що діти і молоді люди можуть почати палити, побачивши вживання тютюну на екрані.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter