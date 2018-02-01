В Україні на грип та ГРВІ захворіли понад 180 тисяч осіб (відео)

У жодній із областей епідемічний поріг не перевищено​.

В Україні на грип та ГРВІ захворіли понад 180 тисяч осіб.

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Як повідомили УНІАН у МОЗ, активність грипу в регіонах України залишається низькою.

Впродовж 22-28 січня у жодній із областей епідемічний поріг не перевищено​. На ГРВІ захворіло 181 287 людей, що типово для цієї пори року.

Смертей через ускладнення від грипу цього тижня не зафіксовано.

Рішення про впровадження карантину має вирішуватися на місцевому рівні з урахуванням епідемічної ситуації у конкретному населеному пункті.

Міністерство охорони здоров’я рекомендує організовувати тимчасові пункти щеплення проти грипу в дитячих дошкільних закладах, школах, організаціях, установах та закладах. Це допоможе попередити зростання рівня захворюваності та полегшити доступ населення до вакцинації проти грипу.