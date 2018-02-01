В Україні на грип та ГРВІ захворіли понад 180 тисяч осіб (відео)
В Україні на грип та ГРВІ захворіли понад 180 тисяч осіб.
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Як повідомили УНІАН у МОЗ, активність грипу в регіонах України залишається низькою.
Впродовж 22-28 січня у жодній із областей епідемічний поріг не перевищено. На ГРВІ захворіло 181 287 людей, що типово для цієї пори року.
Смертей через ускладнення від грипу цього тижня не зафіксовано.
Рішення про впровадження карантину має вирішуватися на місцевому рівні з урахуванням епідемічної ситуації у конкретному населеному пункті.
Міністерство охорони здоров’я рекомендує організовувати тимчасові пункти щеплення проти грипу в дитячих дошкільних закладах, школах, організаціях, установах та закладах. Це допоможе попередити зростання рівня захворюваності та полегшити доступ населення до вакцинації проти грипу.