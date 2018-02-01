Супрун висловилася щодо ребальзамування тіла видатного хірурга Пирогова: українці обурені

Вінничан обурив допис Супрун щодо ребальзамування тіла видатного хірурга Миколи Пирогова.

Супрун висловилася у Фейсбуці щодо ребальзамування тіла видатного хірурга Пирогова, що обурило вінничан.

Комісія Національного музею-садиби М. І. Пирогова звернулася до уряду з проханням надати дозвіл на ребальзамування тіла вченого, пише ЗІК.

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Як написала у Фейсбуці в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, ціна питання – 199 034 грн.

"На ці кошти можна придбати, наприклад, більше сотні упаковок препарату для лікування гострого лейкозу. Часто маємо запит від регіонів на цей препарат. Або інших ліків чи медичних засобів, що могли б допомогти багатьом пацієнтам. Чи Микола Пирогов захотів би, щоб гроші, які можна використати на лікування живих людей, витрачалися на процедуру ребальзамування, яка вже не допоможе нікому? Чи в Україні у ХХІ столітті бюджетні кошти повинні витрачатись на подібні процедури? Як гадаєте?», – зазначила Супрун.

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов відреагував на цей допис так: «Мене, як і переконаний багатьох вінничан, вкрай обурив допис в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун щодо ребальзамування тіла видатного хірурга Миколи Пирогова. Як взагалі так можна ставити питання: або ліки, або ребальзамування тіла засновника військово-польової хірургії?! Микола Іванович Пирогов – це наше національне надбання в історії світової медицини. Кошти ми знайдемо, навіть не сумнівайтеся – ви знайдіть фахівців, які можуть провести цю процедуру якісно і професійно. Ми це обговорювали із головою Вінницької ОДА Валерій Коровій, який так само обурений позицією очільниці МОЗу, – і вирішили, що будемо ініціювати перед урядом питання передачі у спільну комунальну власність територіальних громад Національного музею-садиби М.І. Пирогова. «Бути, а не здаватись – гасло, яке повинен носити в серці кожен громадянин, який любить свою країну. Служити правді – як в науковому, так і в моральному розумінні цього слова. Бути людиною!» – це слова самого Пирогова. І, як на мене, дуже доречні в цій ганебній історії. Завжди залишайтесь людьми і вчиняйте по-людськи!».

*** Микола Пирогов - відомий хірург, засновник військово-польової медицини. Він створив перший атлас топографічної анатомії людини, став піонером у використанні анестезії при операціях. Йому належить ідея накладати гіпс при переломах. Він заснував інститут сестер милосердя.

Саме Пирогов домігся відміни тілесних покарань у школах.

У розквіті творчих сил Пирогов усамітнився в своєму невеликому маєтку «Вишня» неподалік Вінниці, де побудував будинок, аптеку, лікарню та сад екзотичних рослин, які вчений висаджував сам.

Лікар жив за чітким розпорядком: прокидався на світанку, робив довгу пішу прогулянку, чай, робота в саду, у стайні чи птахівниці. Сніданок — одна страва та міцна кава. Далі огляд хворих, прийом пацієнтів.

Заробляючи до кінця своїх днів медичною практикою, Микола Іванович двічі на тиждень з восьмої ранку до восьмої вечора приймав бідняків безкоштовно. Після операції він завжди ховав руки в кишені, щоб йому не надумали платити.

Пирогов вивчив українську мову, якою спілкувався з місцевим населенням.