За останні тижні в Україні зафіксовано до 700 випадків кору, без тенденції до зменшення - Супрун

За словами Супрун, спалах зникає за місяць-півтора, якщо в країні вакциновано 95% населення, але в Україні в останні роки ці цифри не перевищували 50%.

За останні тижні в Україні зафіксовано 600-700 випадків кору, без тенденції до зменшення.

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Про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, йдеться у журналі "Новое время". Супрун зазначила, що "кором в міністерстві займаються вже майже рік", але топ-новиною для масмедіа він став тільки два місяці тому, коли захворіла перша людина в Києві.

За її словами, ще у січні минулого року міністерство отримало попередження ВООЗ, що через низький рівень вакцинації країна серйозно ризикує.

"Тому коли кір почався в серпні цього року, ми були готові, у нас вже був штаб з боротьби iз захворюванням. Ми закупили мільйон додаткових доз вакцин і посилили вакцинацію у трьох західних областях, де на сьогодні найбільша кількість хворих. За 2017 рік ми вперше за 10 років вакцинували 93% дітей віком одного року", - заявила міністр.

Супрун зазначила, що спалах зникає за місяць-півтора, якщо в країні вакциновано 95% населення, але в Україні в останні роки ці цифри не перевищували 50%.

Тепер, за її словами, перед міністерством стоїть амбітне завдання — ревакцинувати та вакцинувати декілька мільйонів українських дітей, яких щеплення обійшло стороною.

"Ліків від кору немає, і це єдиний спосіб ефективно зупинити спалах хвороби. Ми також слідкуємо за статистикою нових випадків, їх останніми тижнями 600–700 на країну, без тенденції до зменшення", - додала вона.

Супрун визнає, що без системної вакцинації кожна з майже подоланих у цивілізованому світі хворіб може завдати Україні серйозних збитків.

Також вона розповіла і про медичну реформу.

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"Є обов’язок сімейного лікаря — “вести” людину та пояснювати, коли і які дії важливі у різні вікові періоди. Держава зацікавлена у тому, щоб хвороби було можливо вилікувати саме у первинній ланці. У передбаченому пакеті безкоштовних послуг для українців закладені всі основні діагностичні процедури та аналізи. Наприклад, скрінінг ознак п’яти найчастіших видів раку", — пояснює Супрун.

Насправді, відмінності у медобслуговуванні українці помітять лише весною.

"Починаючи з квітня, українці зможуть укладати договори-декларації з сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами, при цьому обираючи їх безвідносно до місця реєстрації", — пояснює Супрун і одразу ж радить обирати лікаря вже зараз.

"Чим швидше ви знайдете таку людину, тим швидше реформа почнеться особисто для вас. Кожен лікар набирає до 2 тис. пацієнтів і добре, якщо про ваше бажання користуватися його послугами він буде знати заздалегідь. Лікаря мають цікавити ваші проблеми, а ви маєте почуватися гідно і комфортно протягом візиту до нього, мотивація для цього у лікарів буде. Зараз лікар первинної ланки отримує 210 грн за людину, з липня цього року сума зросте до 370 грн, а для дітей до 7 років та дорослих від 65 років діятиме подвійний тариф", - зазначила Супрун.

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