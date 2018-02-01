Чим корисні апельсини: коментарі дієтологів

Апельсини корисні при гіпертонії, атеросклерозі, ожирінні, хворобах печінки, подагрі.

У плодах апельсина міститься до 13 % Цукрів, до 2-3 % лимонної кислоти, вітаміни С (до 65 мг %), В1, В2, В6, Р, провітамін А, пектинові й азотисті речовини, вуглеводи, клітковина, зола, фітонциди, мінеральні речовини (калій - 197 мг %, фосфор, кальцій).

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Кисло-солодка м'якоть апельсина, його сік - свіжий або консервований - збуджують апетит і сприяють поліпшенню травлення, стимулюють виділення жовчі.

При лікуванні гіпо - і авітамінозу і просто для профілактики корисно вживати апельсини, в яких міститься багато вітамінів.

Завдяки великій кількості калію, аскорбінової кислоти та інших вітамінів апельсини корисні при гіпертонії, атеросклерозі, ожирінні, хворобах печінки, подагрі.

Якщо з'їсти кілька шматочків апельсина разом з жирною їжею, то вона краще перетравиться, рівень холестерину знизиться, і це значно зменшить ризик закупорки судин і серцевих нападів.

Раніше в народній медицині апельсини застосовували для лікування інфікованих ран і виразок, так як в апельсинах містяться сильні фітонциди, що вбивають деякі хвороботворні мікроби. Апельсиновий сік володіє антимікробними властивостями. Ці природні антибіотики ефективні і використовуються як в медицині, так і в косметології, харчовій промисловості.

Пектинові речовини, що містяться в плодах апельсинів, покращують роботу кишечника, сприяють виведенню шкідливих речовин і гальмування гнильних процесів. Літнім людям, що страждають хронічними запорами, рекомендується їсти апельсини, пити сік вранці натще (при нормальній кислотності шлунка) або ввечері перед сном.

При гастритах і скаргах на печінку використовують суміш рівних частин подрібненої апельсинової шкірки, кореня валеріани, листя вахти і м'яти. Заварюють 2 чайні ложки суміші 1 склянкою окропу, настоюють 30 хвилин під кришкою і проціджують. Приймають по 200 г 3 рази в день після їжі.

Апельсини володіють тонізуючими властивостями, допомагають краще переносити втому і навіть знижують чутливість до холоду.

Ефірне апельсинове масло допомагає впоратися з депресією, відновити сили і поліпшити настрій.

Комплекс корисних для організму речовин, що містяться в апельсинах, прискорює процеси одужання і сприяє виведенню продуктів метаболізму з організму.

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Апельсини служать хорошим заспокійливим засобом, сприяють полегшенню при сильному серцебитті, судомах, істерії. Вважається, що сік кислих апельсинів допомагає знизити частоту епілептичних припадків.

Для приготування заспокійливого трав'яного чаю 1,5 чайної ложки подрібненої апельсинової шкірки разом з 1,5 чайної ложки трави меліси заварюють 1,5 склянки окропу, щільно закривають, настоюють 15 хвилин, проціджують і додають 1,5 чайної ложки настоянки валеріани і мед за смаком. П'ють по 150-200 г 2-3 рази в день.