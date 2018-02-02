Формула індекса маси тіла: як правильно вирахувати свою вагу

Окружність талії – другий важливий об’єктивний показник, який доповнює ІМТ і також відображає ризик небезпечних захворювань.

Підтримання постійної нормальної ваги тіла зменшує ризик найбільш небезпечних захворювань – серцево-судинних, діабету та раку. Визначити оптимальну вагу можна за допомогою уніфікованого показника – індексу маси тіла (ІМТ). Важливим додатковим параметром є окружність талії.

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ІМТ вважається оптимальним показником для оцінки розмірів тіла (ваги та зросту), які дозволяють оцінити ризики для здоров’я. Показники ІМТ в межах норми свідчать про низький ризк серцево-судинних захворювань та діабету.

Індекс маси тіла розраховується шляхом ділення маси тіла (у кілограмах) на квадрат росту (у метрах квадратних).

Наприклад, визначимо індекс маси тіла для людини, яка важить 60 кг при зрості 170 см: ІМТ = 65 / 1,7×1,7 = 22,5.

Показники індексу маси тіла у дорослих.

Менше 18.5 ІМТ - свідчить про недостатню вагу; 18,5-24,9 - еквівалент нормальної маси тіла; 25,0-29,9 - вказує на наявність зайвої ваги; понад ІМТ 30 є ознакою ожиріння.

Для дітей та підлітків, які продовжують рости, неможливо визначити певні показники ІМТ, що відповідають нормі для всіх вікових груп та для обох статевих груп. Тому використовуються спеціальні таблиці, в яких нормальні межі ІМТ зазначено для кожного віку. Лікарі-педіатри, сімейні лікарі та медичні сестри мають оцінювати ІМТ дітей та підлітків при оглядах відповідно до таких таблиць.

Окружність талії – другий важливий об’єктивний показник, який доповнює ІМТ і також відображає ризик небезпечних захворювань.

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Найнижчий ризик розвитку небезпечних хвороб у жінок з окружністю талії до 79 см. Окружність талії 80-87 см свідчить про підвищення ризику, а показник 88 см і більше є ознакою високого ризику у жінок.

Оптимальна окружність талії у чоловіків – до 93 см. Показники окружності талії у чоловіків ≥94 см та ≥102 см асоціюють з підвищеним та високим ризиком небезпечних захворювань, відповідно.