В Україні на рак хворіють понад 1 млн людей - МОЗ

Онкологічні захворювання є однією з основних причин смертності українців.

В Україні на рак хворіють понад 1 млн людей.

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Як передає кореспондент УНІАН про це повідомила директор Національного інституту раку Олена Колесник на прес-конференції, присвяченій Всесвітньому дню боротьби з раком.

За її словами, щороку в Україні діагностують понад 140 тисяч нових випадків онкологічних захворювань.

"Більше 1 мільйонів громадян України хворіють на рак, ризик захворіти раком має кожний 4 чоловік, та кожна 6 жінка. Найважливішим фактором, що сприяє виліковності хвороби є діагностування та лікування будь-якого виду раку на ранніх стадіях. Щоби знизити показники смертності вкрай важливо уважно ставитися до власного здоров'я та здоров'я близьких, регулярно проходити елементарні профілактичні огляди та не зволікати, коли виявлені злоякісні утворення на передракових стадіях", - зазначила Колесник.

За словами заступника міністра охорони здоров’я Павла Ковтонюка, онкологічні захворювання є однією з основних причин смертності українців.

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"Навіть найсучасніші технології є безсилими перед останньою стадією раку. Тому ми формуємо нову культуру спілкування лікаря і пацієнта, наголошуючи на важливості раннього виявлення цієї хвороби. МОЗ України переконане, що впровадження ефективних програм скринінгу, профілактики та ранньої діагностики дасть можливість рятувати тисячі життів українців. Так, ще минулого року ми надали рекомендації регіонам щодо впровадження періодичних оглядів здорового населення з метою раннього виявлення онкологічних захворювань”, - сказав Ковтонюк.

У ході прес-конференції акцентувалося, що однією із ключових позицій у боротьбі проти раку є профілактика і рання діагностика: у третині випадків раку можна запобігти.

Також учасники заходу підкреслювали, що в українському суспільстві є проблема онкофобії, коли люди не хочуть проходити специфічні обстеження - онкоскринінг, боячись почути слово "рак".