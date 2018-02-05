Призначено директора Центру громадського здоров’я

Визначені основні напрями роботи, які розвиватиме новий генеральний директор.

Генеральним директором Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України призначено Володимира Курпіту.

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В МОЗ зазначають, що Центр виконує лікувально-профілактичні, науково-практичні та організаційно-методичні функції у сфері охорони здоров’я, бере участь у розробці регуляторної політики і взаємодіє з іншими міністерствами, науково-дослідними установами, міжнародними установами та громадськими організаціями, що працюють в сфері громадського здоров’я та протидії соціально небезпечним захворюванням.

Основними напрямами роботи, які розвиватиме новий генеральний директор Центру громадського здоров’я, стануть надання технічної експертизи, розвиток системи епіднагляду та стратегічних інформаційних систем, впровадження результатів досліджень в політики та практики, розвиток кадрового потенціалу системи громадського здоров’я, зміцнення лабораторних мереж, підвищення готовності та реагування на надзвичайні ситуації, проведення моніторингу та оцінки, підтримка партнерства з міжнародними організаціями тощо.

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Володимир Курпіта - військовий лікар, має спеціалізацію з інфекційних хвороб та багаторічний досвід роботи у сфері охорони здоров’я, у тому числі - управлінський. Кандидат медичних наук. У 1996-2005 роках працював лікарем у Головному військовому клінічному госпіталі МО України. У 2005-2008 роках був медичним спеціалістом з ВІЛ/СНІД/ІПСШ Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні. У 2014 році очолював Державну службу України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань. До призначення генеральним директором Центру громадського здоров’я працював виконавчим директором ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ».