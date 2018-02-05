Україна - у списку країн з найвищими показниками суїцидів

В Україні створять національнy гарячу лінію емоційної підтримки.

Україна увійшла у список країн з найвищими показниками суїцидів.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, в Україні буде реалізовано проект «Лінія життя. Україна» у рамках якого працюватиме національна телефонна гаряча лінія для емоційної підтримки та запобігання самогубству.

У МОЗ заявили, що Україна є однією із 25 країн світу з найвищими показниками суїцидів, водночас, наші показники є одними із найвищих у Європі. Військовий конфлікт на Сході країни посилює емоційну кризу.

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У відомстві поінформували, що проект очолив Піт Шмігель - колишній генеральний директор громадської організації «LifelineAustralia» – гарячої лінії, яка щороку надавала емоційну підтримку понад 1 млн австралійців.

«У Австралії завдяки роботі національної гарячої лінії вдається рятувати 50 тисяч життів щороку. Ми впевнені, що створення такої лінії тут допоможе врятувати життя багатьом українцям. Коли українці в кризовому стані телефонуватимуть у «Лінію життя», ми хочемо, щоб вони знали, що до них віднесуться з повагою, їх вислухають і почують (на жаль, іноді слухати і чути – це різні речі), підтримають, що їхня ситуація не є безнадійною і в подальшому їм є куди звернутись за допомогою. Ці невеликі акти співчуття часто рятують життя», – сказав Шмігель.

На сьогодні учасники проекту розробляють оперативний план і співпрацюють з міжнародними доноськими співтовариствами щодо можливих форм підтримки.

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Найкращі світові практики організації подібної гарячої лінії зводяться до таких елементів: робота в режимі 24/7/365 (24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік), безкоштовні дзвінки, анонімність, максимальна емпатія до клієнта, грунтовне навчання персоналу і створення єдиної національної системи з одним контактним номером.