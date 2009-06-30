Перша страва: користь і шкода

Багато чуток і міфів на тему користі і шкоди супів створюють неправильні уявлення про необхідність перших (рідких) страв у раціоні людини. Почнімо з користі супів при схудненні і утриманні ваги.

Дослідження учених доводять, що ті, хто щодня харчується першими стравами, легше і ефективніше худнуть, ніж люди, що не мають у своєму раціоні супів. Проте результати цих досліджень можна поставити під сумнів, якщо виявиться, що люди мало пили води, і супи просто заповнювали потреби організму в рідині. У будь-якому випадку суп дуже хороший продукт харчування для створення відчуття ситості.

Заради справедливості можна сказати, що збільшити об`єм їжі, що поступає, і зменшити її калорійність можна за допомогою салатів, клітковини і висівок (капуста, морква, яблука, хурма, банани, хліб з висівками, додавання клітковини в їжу).

Часто можна чути, що людям із захворюваннями шлунку (гастрит, виразка) просто необхідно їсти рідке. Насправді їм потрібне часте, дрібне харчування.

Шкода супів (борщів, щі)

1. Рідина під час їди розбавляє шлунковий сік, що значно погіршує травлення.

2. Теплова обробка різко скорочує кількість поживних речовин в їжі. Всі вітаміни і біологічно активні речовини гинуть вже при температурі 57 градусів.

3. Теплий м`ясний або курячий бульйон, потрапляючи в організм, дуже швидко всмоктується кишечником, і печінка, по пропускній спроможності, не встигає переробити м`ясні екстракти, що містяться в бульйоні. Внаслідок цього, екстракти у вигляді нерозщеплених отрут, оминають печінку, і починають свою “подорож” по всьому організму, заподіюючи шкоду багатьом внутрішнім органам.

4. При вариві м`яса в бульйон переходять різні шкідливі хімічні речовини, основними з них є - креатин і креатинін. Крім цього, у наш час, при вирощуванні тварин на забій, для збільшення їх ваги, неблагочестиві фермери використовують різні хімічні речовини, які накопичуються в м`ясі і також несуть шкоду споживачеві. 30 хвилин варіння – і речовина в повному об`ємі перейшла в бульйон.

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