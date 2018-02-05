Нардепи знову вимагають звільнити Супрун та скасувати медреформу

«Опозиційний блок» звернеться до КС щодо скасування медичної реформи та ініціює відсторонення від посади Супрун - Бойко

Співголова фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко заявляє, що наступного тижня їхня фракція звернеться до Конституційного суду щодо скасування медичної реформи та ініціює відсторонення від посади в. о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Бойко повідомив під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

«Наша фракція наступного тижня подає звернення до Конституційного суду щодо відміни цієї псевдореформи, тому що ми вже бачимо перші її наслідки: закриття лікарень у сільських районах нашої країни», - сказав співголова «Опоблоку».

Він також додав, що їхня фракція зареєструвала в парламенті проект постанови про відсторонення від посади Супрун.

«Вона (Супрун - УНІАН) просто вже не має права за законом обіймати посаду, скільки вона виконує обов’язки. Я вже не кажу про суто професійні речі, які стосуються епідемій, про які наша країна ще донедавна не знала взагалі, і вирішувалися на технічному рівні, а тут це вже стало національною проблемою і проблемою національної безпеки», - зауважив Бойко.

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Крім того, він висловився і проти пенсійної реформи.

«Я з особистого спілкування з військовими пенсіонерами протягом двох тижнів побачив, що ці люди доведені до відчаю, і я не виключає з їхнього боку публічних протестних акцій найближчим часом, якщо ситуацію не буде змінено», - додав Бойко і наголосив, що «пенсійну реформу необхідно змінити».