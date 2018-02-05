На Житомирщині з початку епідсезону щеплення проти грипу зробили майже 2 тисячи людей

12:52, 05 лютого 2018
Країна
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REUTERS

Про це УНІАН повідомили  у прес-службі Житомирської облдержадміністарції з посиланням на дані державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».

Як зазначається у повідомленні, з  початку епідсезону в області щеплено проти грипу 1 тис. 856 осіб. Найбільше вакцинацій зробили жителі у Коростишівському, Романівському, Бердичівському, Малинському та Любарському районах, а також у  Житомирі.

Медики констатують, що хворих за останній тиждень побільшало, однак епідемії грипу в регіоні  ще немає.

Загалом же, станом на 5 лютого з початку епідсезону  в області на грип та ГРВІ в області захворіло 93 тис. 662 особи. Протягом всього епідсезону віруси грипу А та В не виділялись. Але впродовж останніх 2-х тижнів вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру від 11 хворих виділено вірус грипу В. Серед респіраторних вірусів виділялись Rs-віруси та аденовіруси.

Нагадаємо, що за інформацією управління охорони здоров’я облдержадміністрації, на Житомирщині зростає кількість щеплень проти  кору, дифтерії та туберкульозу.

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