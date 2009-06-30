Щастя закладене в генах

Прагнення до щастя і благополуччя - це природні життєві цілі для більшості з нас. Але людям важко знайти і дотримуватися позитивних поглядів на життя, якщо вони випробовують сильний стрес, страждають від хронічного захворювання або мають проблеми з грошима. Учені Університету Тель-Авіва /Ізраїль/ вважають, що позитивний настрій може бути закладений в генах. Таким чином, дана від природи генетика здатна визначати характер і відповідно ставлення до життя, вважають дослідники.

Фахівці знайшли первинні свідоцтва про правильність своєї теорії: тести, проведені на групі близнят, показали, що 50% позитивно настроєних людей мають генетичні підстави для щастя. Тобто певні закладені від народження гени допомагають людині дотримуватися оптимістичних поглядів на життя і залишатися щасливими, не дивлячись ні на які труднощі, пояснюють експерти. Враховуючи те, що здатність боротися із стресом і емоційними розладами позитивно позначається на здоров`ї і довголітті, одержані дані мають велике значення для визначення ролі генів, відповідальних за щастя.

ami-tass.ru