Фільтр очищає кров від мікроорганізмів

Оригінальний фільтр, здатний очистити кров пацієнта від мікроорганізмів, може рятувати тисячі людей щорічно. Перші тести своєї розробки провів разом з колегами Дональд Інгбер (Donald Ingber), біолог з Медичної школи Гарварду і дитячого госпіталю Бостона.

"Зазвичай вам залишається приймати антибіотики і молитися", — говорить Дональд про сепсис. На жаль, нерідко препарати не встигають справитися із зараженням, і людина вмирає. Але новий фільтр працює у багато разів швидше за ліки. Правда, поки що він не випробуваний на людях, а перевірений тільки на крові в пробірці.

Професор відзначає: дана технологія дозволяє, в принципі, витягувати з потоку крові будь-які бажані об`єкти (шляхом підбору відповідних білків для покриття залізних частинок) — від ракових клітин до стовбурових. "Цей прилад може просіяти весь об`єм крові пацієнта і знайти голку в стозі сіна", — говорить Дональд.

membrana.ru