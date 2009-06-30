Середземноморська дієта сприяє довголіттю

Група учених з Гарвардської школи охорони здоров`я під керівництвом Дімітроса Трікопулоса з`ясувала, що деякі види їжі, що входить до середземноморської дієти, важливіші за інші і здатні продовжувати життя людини, повідомляє видання "Навколо Світу".

Дослідження показало, що якщо людина споживає багато овочів, фруктів, горіхів, бобів, оливкової олії, не зловживає алкоголем і не їсть багато м`яса, то така дієта збільшить тривалість її життя. Поєднання ж декількох ключових продуктів дає особливо добрий результат. Разом з тим, згідно з результатами дослідження, велика кількість риби і морепродуктів і зменшення кількості молочних продуктів в травленні ніяк не впливає на тривалість життя.

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