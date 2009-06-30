У 15-річного вінничанина переможця 80 олімпіад та телегри «Самый умный» виявили рак

У 15-річного випускника Гніванської школи №1 (Вінницька область) Анатолія Савчука, який став переможцем 80 олімпіад та телегри «Самый умный» діагностували рак.

Про це кореспонденту УНІАН розповіла лікуючий лікар Вінницької обласної дитячої лікарні Тетяна Король.

За її словами, А.Савчук звернувся до лікарні у грудні 2008 року. Тоді при обстеженні була виявлена пухлинна маса на шиї, а також ураження середостіння і селезінки. Був встановлений діагноз – лімфогранулематоз III Б стадії, інша назва хвороби – лімфома Ходжкіна. Загалом потрібно пройти вісім блоків хіміотерапії, після яких – променева терапія. Частково лікування фінансує держава, але й особистих коштів потрібно чимало. Лише одна баночка протипухлинного засобу «Натулану», якого на лікування А.Савчука вже пішло чотири упаковки, коштує 1900 гривень.

Бабуся А.Савчука розповіла, що хлопчик ще з малого віку дивував оточуючих своїми інтелектуальними здібностями, він одразу ж почав вчитись у другому класі.

А.Савчук закінчив школу за вісім років замість дванадцяти, встигнувши за цей час ще перемогти у 80 олімпіадах із різних предметів (з історії, географії, права, української мови та літератури), здобути перемогу у телегрі «Самый умный» та отримати кубок, видати книжку власних історичних нарисів «Слухаю час», повчитись в Малій Академії Наук на історико-географічному факультеті, стати членом Союзу обдарованої молоді України, і навчитись грати на гітарі.

Нещодавно А. Савчук пройшов незалежне зовнішнє оцінювання, набравши за тести по історії 199 балів із 200 можливих. Він сподівається, це допоможе йому при вступі до факультету історії, етнології і права Вінницького педуніверситету, де він мріє навчатись.

За словами, А. Савчука, він вдячний за це випробування хворобою, яке Господь послав йому. «А інакше, я б ніколи не дізнався, що на світі є стільки добрих людей».

Довідка УНІАН. Кошти на лікування А. Савчука можна переказати на рахунок, відкритий на ім’я його матері:

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