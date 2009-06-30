У Кременчуці для підлітків введуть «комендантську годину».

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняте на нараді в міськвиконкомі.

Мер Кременчука Микола ГЛУХОВ закликав чиновників терміново прийняти необхідні рішення у зв`язку з фактами самогубств, що дедалі почастішали, алкогольного отруєння та інших хуліганських дій за участю підлітків.

Під час наради заступник начальника міліції Кременчука Денис ЗАХАРЧЕНКО заявив, що після 22-ї години підлітки, яким немає 18 років, повинні знаходитися вдома.

На нараді прийняте рішення, що міліція патрулюватиме як вулиці, так і подвір’я, а також розважальні заклади. Неповнолітніх, які знаходитимуться там без нагляду, міліціонери готові доставляти в райвідділи, а потім, якщо за ними не прийдуть батьки, в притулки. На самих батьків органи правопорядку складатимуть протоколи і накладатимуть штрафи.