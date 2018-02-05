Коли українські батьки припинять бити своїх дітей: насильство панує у щодругій родині (відео)

Дітей у суспільстві вважають "власністю" батьків.

У щодругій українській родині батьки піднімають руку на своїх дітей.

Як розщповідає співробітниця патрульної поліції Одеси, засновниця спільноти "Захист прав дітей" Зоя Мельник, в Україні в кожній другій родині практикують насильницькі методи виховання дітей, хоча закон це забороняє, пише ТСН.

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"На жаль, дітей у суспільстві вважають "власністю" батьків, забуваючи про те, що це особистість. Мало хто задумується, що у них також є права, і що держава повинна захищати ці права. Це рівноцінна особистість. Навіть був випадок, коли дитину викрадали на вулиці, і вона кричала, ніхто не звернув уваги, тому що думали, що це батьки виховують. Це ж норма у нас - бити дітей, коли діти кричать", - обурюється вона.

Поліцейські закликають українців не бути байдужими і повідомляти про випадки знущання над дітьми - найнезахищенішою верствою населення.

За словами поліцейської, вона мріє змінити ситуацію в українському суспільстві, щоб люди не відверталися від матерів, які б`ють своїх дітей на вулиці, не затуляли вуха, коли чують крики дитини за стінкою, а захищали, попереджували і допомагали.

"Є закон, який захищає жертв сімейного насильства. Закон не розрізняє: дитина це, жінка чи чоловік, закон повинен захищати будь-яку людину, яка піддається сімейному насильству. Звісно, дитина є найбільш незахищеною, тому що не може самостійно звернутися. Обов’язком кожної дорослої свідомої людини є звертатися до поліції у таких випадках і повідомляти про такі факти", - наголосила Мельник.

Зазначимо, у США провели цікаве дослідження і з’ясували, що у дітей, яких б’ють, гірше розвивається вимова, вони стають агресивнішими і згодом ці діти є схильними до злочинів.

"У Швеції у школах психологи стежать за тим, щоб на дитину ніхто не кричав, за її психологічним розвитком, за її настроєм. Це теж психологічне насильство. У нас теж у законі прописано, що насильство буває психологічним і фізичним, сексуальним", - додала жінка-коп.

Окремо у поліції радять, якщо людина стала очевидцем насильства над дітьми, необхідно зателефонувати на гарячу лінію для дітей - 116111, дзвінок є безкоштовним для всіх операторів, працює у будні з 12:00 до 20:00, у суботи з 12:00 до 16:00.