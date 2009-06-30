Як батьки заражають дітей курінням

Давно відомо, що підлітки, чиї батьки палять, частіше набувають цієї шкідливої звички. Нове дослідження ще раз підтвердило цей сумний факт і доповнило його новими подробицями. Виявляється, цей вплив максимальний, якщо дія батьківського куріння припадає на перші десять років життя дитини - з`ясували доктор Стефен І. Гілман з колегами з Гарвардської школи суспільного здоров`я в Бостоні.

Але окрім цього, вони з`ясували, що «ризик зникає, якщо батьки кидають палити». Куріння матері однаково впливало на майбутнє куріння і синів і дочок, але куріння батька сильніше впливало на синів, а батько-курець, якщо він жив окремо від сім`ї, не робив впливу на ймовірність куріння потомства.

Чим довше палили батьки, тим сильніше це впливало на ймовірність куріння дітей.

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