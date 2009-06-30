Саудівська Аравія може відмінити Хадж через грип А/H1N1
11:04, 30 червня 2009Країна
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Кількість хворих зростає
Число хворих, заражених вірусом грипу А/H1N1 у Саудівській Аравії, досягло, за даними міністерства охорони здоров`я королівства, 62 чоловік, і у зв`язку з небезпекою подальшого поширення інфекції «можлива відміна паломництва до святинь ісламу нинішнього сезону», передає РІА «Новости».
Протягом останньої доби в країні зареєстровано шість нових випадків захворювання. Це свідчить, що міністр охорони здоров`я Абдалла ар-РАБІА оцінює становище в королівстві як «небезпечне в середньому або малому ступені».
Міністр релігійних справ Тунісу Абу Бакр аль-АХЗУРІ вважає, що «будь-які варіанти - здійснення обряду паломництва чи відмова від нього - можливі».
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