Херсонщина: 3-річна дівчинка під час пожежі отримала 80% опіків шкіри

В Херсонський області під час пожежі у приватному будинку постраждала трирічна дівчинка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в області, в м. Цюрупинськ внаслідок необережного поводження з вогнем при використанні пічного опалення сталося загорання домашніх речей, внаслідок чого 3-річна дівчинка отримала 80% опіків шкіри.

Вона в критичному стані перебуває в обласній дитячій лікарні.

Триває слідство, з’ясовуються всі обставини інциденту.

Загалом з початку року в Херсонський області сталося 468 пожеж, на яких загинули 43 особи.