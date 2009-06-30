Херсонщина: 3-річна дівчинка під час пожежі отримала 80% опіків шкіри
11:12, 30 червня 2009Країна
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У критичному стані
В Херсонський області під час пожежі у приватному будинку постраждала трирічна дівчинка.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в області, в м. Цюрупинськ внаслідок необережного поводження з вогнем при використанні пічного опалення сталося загорання домашніх речей, внаслідок чого 3-річна дівчинка отримала 80% опіків шкіри.
Вона в критичному стані перебуває в обласній дитячій лікарні.
Триває слідство, з’ясовуються всі обставини інциденту.
Загалом з початку року в Херсонський області сталося 468 пожеж, на яких загинули 43 особи.
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