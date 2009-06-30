На Тернопільщині виявили корову з підозрою на сказ

У с. Борсуки Лановецького району Тернопільської області ввиявили корову з підозрою на сказ.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, тушу корови спалили і захоронили у скотомогильнику. Голову корови направлено у лабораторію ветеринарної медицини Тернополя для проведення досліджень на наявність сказу. З’ясовується також, чи не було продане молоко даної корови.