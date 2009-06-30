Остеопороз? Врятує фізкультура

Учені виявили безліч переваг регулярних фізичних навантажень - від поліпшення стану серцево-судинної системи до зниження ваги. Тепер до них додалася ще одна - і немаленька: вправи, пов`язані з бігом і стрибками, покращують здоров`я кісток і запобігають багатьом хворобам аж до остеопорозу і переломів.

«Оскільки величезна кількість жінок старшого віку схильна до остеопорозу, який виявляється в період менопаузи, регулярні заняття у фітнес-центрах можуть істотно поліпшити їх стан. Проте слід пам`ятати, що здоров`я необхідно берегти змолоду. Відомо, що для нормального розвитку кісткової тканини критичним періодом є пре- і ранньопубертатний вік. Всі знають про те, що основою для гармонійного розвитку кісткової системи у дітей є наявність регулярних фізичних тренувань і активний руховий режим. Ми ж підкреслюємо, що фізичні вправи однаково важливі в будь-якому віці», - коментує керівник дослідження.

Спортивні лікарі все ще не встановили «золотий стандарт» оптимальної комбінації фізичних навантажень для зміцнення кісток. Але незабаром (приблизно, в серпні-вересні) обіцяють видати готову схему зі зміцнення кісткового скелету спортивними заняттями - можливо, «лише по 20 хвилин в день» в рамках ранкової гімнастики.

infox.ru