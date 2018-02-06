У програмі "Доступні ліки" оновлено перелік лікарських препаратів

Кожна третя аптека бере участь у програмі "Доступні ліки".

МОЗ оновило перелік лікарських препаратів у програмі "Доступних ліків".

У новому реєстрі препаратів, що беруть участь у програмі “Доступні ліки”, налічується 239 торгових назв, з них 47 – безоплатних.

Читайте такожНардепи знову вимагають звільнити Супрун та скасувати медреформу

Як повідомили УНІАН у МОЗ, затверджено новий реєстр препаратів урядової програми “Доступні ліки”, які пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою можуть отримати безоплатно або з незначною доплатою​.

До оновленого реєстру ліків увійшло 239 препаратів 48 виробників, з яких 18 виробників українських і 30 – іноземних. Нагадаємо, раніше у програмі брали участь 198 препаратів 43 виробники.

Оновлений реєстр також був доповнений ще 2 діючими речовинами для лікування серцево-судинних захворювань та діабету ІІ типу — Лозартан (11 препаратів) та Глібенкламід (3 препарати). Загалом у програмі 23 діючі речовини.

У порівнянні з попереднім переліком у новому реєстрі стало на 24 позиції більше для пацієнтів, які хворіють на серцево-судинні захворювання, на 14 – для діабету ІІ типу, на 3 – для лікування бронхіальної астми.

Завдяки новому механізму ціноутворення (додаткові 5 днів для фармкомпаній для зниження своїх цінових пропозицій), список безоплатних препаратів вдалося розширити додатково на 13 найменувань. В новому переліку вже міститься 47 препаратів, що на 100% відшкодовуватимуться за державний кошт.

Читайте такожПрепаратів для лікування гепатитів в Україні у переліку закупівель 2017 року немає - експерт

Реєстр препаратів програми “Доступні ліки” зокрема включає інформацію про торгівельні назви препаратів, діючі речовини, форму випуску, дозування, виробника, роздрібну ціну за упаковку та суму доплати.

*** Урядова програма “Доступні ліки” почала діяти у квітні 2017 року. За 9 місяців роботи програми пацієнти отримали ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми майже за 14 млн рецептів на понад 614 мільйонів грн бюджетних коштів. Щотретя аптека бере участь у програмі – нині їх 6 761.

Читайте такожГройсман заявив, що у регіонах є проблеми з розподіленням коштів для програми "Доступні ліки"

Для того, щоб отримати препарати за цією програмою, потрібно звернутись до лікаря, отримати правильно виписаний рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки, що бере участь у програмі, та отримати обрані ліки.