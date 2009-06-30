Як на відпочинку не підхопити екзотичну алергію

15% населення Землі — алергіки. Найчастіша реакція — харчова.

Найчастіше невдалих відпочивальників наздоганяє харчова алергія. Причому виявлятися вона може далеко не тільки у вигляді банальної кропив`янки. Трапляється, покуштувавши «чогось красивого, але незрозуміло з чого», турист починає заходитися в кашлі, червоніти і задихатися.

Ось рейтинг продуктів, на які найчастіше виникає алергія у дітей:

1. Яйця курячі і перепелині.

2. Молоко.

3. Риба і морепродукти.

4. Пшоно.

5. Арахіс.

Звідси порада: якщо у дитини хоч раз була відмічена БУДЬ-ЯКА алергічна реакція, перш ніж вперше вивозити її в південні країни, проконсультуйтеся з алергологом і пройдіть шкірні проби.

Морські гади — одні з наймогутніших харчових алергенів. У них дуже багато гістаміну — білка, який і провокує у алергіків бурхливу реакцію імунної системи. І якщо в домашніх умовах ми їмо морепродукти не дуже часто і в невеликих кількостях, то на відпочинку нерідко просто об’їдаємося омарами і лобстерами.

Одне з улюблених східних страв — кус-кус (а це особливий вид пшона) — також може викликати несподівану алергічну реакцію. А пекучі різноколірні спеції — куркума, харисса — тільки підсилять протест організму.

Одну з найважчих харчових аллергий дають... горіхи, особливо арахіс. Отже, з обережністю давайте дітям східні солодощі — пахлаву, чак-чак, халву.

Також непередбачувану реакцію можуть викликати старі, витримані сири (їх дегустації часто пропонуються на екскурсіях в сироварні, популярні в Австрії, Італії, Іспанії). У них багато небезпечного для алергіків-гурманів білкової сполуки тираміну.

Після харчової алергії по частоті випадків йдуть реакції на укуси екзотичних комах. Тому алергологи радять обов`язково брати з собою на відпочинок спеціальні репеленти у вигляді аерозолів або емульсій, які відлякують не тільки комарів, але інших гадів, що літають і повзають.

Отже, взагалі не їздити відпочивати?!

Зовсім ні! Тим, кого мучать шкірна алергія, усілякі дерматити, дуже корисна зміна обстановки на субтропіки. При зміні клімату посилюється швидкість обміну речовин, захисна система організму приходить в тонус, сонце примушує вироблятися необхідний для імунітету вітамін D. А для деяких людей місяць на морі і пляжі — взагалі єдиний шанс потім цілий рік прожити без алергії.

newsland.ru