Кому не можна плакати у жодному разі

Журнал Current Directions in Psychological Science опублікував дослідження американських вчених, присвячене природі плачу.

Психологи проаналізували тести 3000 добровольців, в яких вони описували, як плакали. В результаті з`ясувалося, що як така користь плачу повністю залежить від обставин - тобто від того, яким чином і коли це сталося.

Цікаво, що більшість учасників опитування повідомили, що після плачу їм стало легше; приблизно тридцять відсотків заявило, що плач не приніс їм полегшення, а ще десять відсотків учасників повідомило, що від плачу їм стало ще гірше. Психологи відзначають, що легше ставало переважно тим, хто знаходив відгук і співчуття у оточуючих. Також в опублікованому дослідженні йдеться про те, що плач надзвичайно корисний з точки зору фізіології.

Докладне вивчення фізіологічних механізмів плачу привело психологів до висновку, що він викликає розслаблення і сповільнення дихання. Втім, як зазначають американські фахівці в своїй статті, є категорія людей, яким плач просто протипоказаний. Це люди з різними аффективними розладами і підвищеною тривожністю - їм сльози приносять лише обтяження внутрішнього стану.

http://psynavigator.ru/news.php?code=642