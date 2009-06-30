Львівщина: від удару блискавки загинув 40-річний чоловік

14:31, 30 червня 2009
Країна
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Скиртував сіно

Вчора увечері від удару блискавки загинув 40-річний мешканець Жидачівського району на Львівщині.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області.

Трагедія сталася о 18.15 поблизу села Володимирці Жидачівського району, коли чоловік у полі скиртував сіно. Під час грози блискавка смертельно вразила чоловіка.

 

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