Львівщина: від удару блискавки загинув 40-річний чоловік
14:31, 30 червня 2009Країна
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Скиртував сіно
Вчора увечері від удару блискавки загинув 40-річний мешканець Жидачівського району на Львівщині.
Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС України у Львівській області.
Трагедія сталася о 18.15 поблизу села Володимирці Жидачівського району, коли чоловік у полі скиртував сіно. Під час грози блискавка смертельно вразила чоловіка.
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