Британські лікарі відстоюють право молитися за пацієнтів

Британські медики домагаються від Національної служби охорони здоров`я права обговорювати релігійні вірування з пацієнтами, а також пропонувати молитися за них.

Ініціативна група лікарів планує підняти ці питання на конференції Британської медичної асоціації, повідомляє ВВС.

Віруючі медичні працівники Британії стурбовані випадками адміністративних стягнень відносно їх найбільш релігійних колег. Наприклад, у лютому 2009 року медсестра з британського міста Уестон-Cьюпер-Мер була звільнена за те, що запропонувала помолитися за немолоду жінку, якій вона робила перев`язку.

Згідно з кодексом Головної медичної ради Великобританії, обговорення питань релігії може входити у список послуг, що надаються медпрацівниками, якщо пацієнт сам захоче цього. Проте на початку 2009 року британський Департамент охорони здоров`я випустив положення, згідно з яким обговорення питань віри з пацієнтом може трактуватися як спроба навернення, що у свою чергу є релігійним утиском.

На думку супротивників подібних обмежень, ці заборони порушують свободу слова медпрацівників. Крім того вони вважають, що введення заборон на обговорення релігії з хворими може негативно позначитися на їхньому стані.

У свою чергу, лікарі-атеїсти заявляють, що медична допомога і релігійні послуги не повинні змішуватися. Для допомоги віруючим пацієнтам у складі Національної служби охорони здоров`я є інститут капеланів. Не дивлячись на те, що всі медпрацівники мають бути уважні до релігійних почуттів пацієнтів, духовну підтримку повинні подавати саме капелани, вважають вони.

medportal.ru