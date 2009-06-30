На Полтавщині відкриють 5 центрів замісної терапії

До кінця року в Полтавській області планують відкрити 5 центрів замісної терапії для наркозалежних.

Про це в Полтаві журналістам повідомили представники добродійної асоціації допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД "Світло надії".

За їхніми даними, найближчим часом центри замісної терапії відкриють в Миргороді, Гребінці, Зінькові, Пирятині і Хоролі. Мета замісної терапії - поступово перевести наркозалежних на мінімальну дозу синтетичного наркотику, адже вони все одно не можуть відмовитися від його вживання.

«Таким чином, наркозалежні соціально адаптуються, одночасно поліпшується криміногенна ситуація: наркозалежним не потрібно когось грабувати, щоб знайти гроші на дозу. Нині такі центри замісної терапії вже діють в 6 регіонах області: 2 - у Полтаві, по одному - в Лубнах, Кременчуці, Комсомольську, Гадячі», - повідомив керівник служби охорони материнства і дитинства Головного управління охорони здоров`я ОДА Ігор ПИРОГОВ.

«Щоб вирішити проблему наркоманії, необхідно мінімум 50% споживачів наркотиків охопити замісною терапією, а зараз реально в області охоплено 2%», - зазначив при цьому І.ПИРОГОВ. За його даними, лише в Полтаві таким чином лікується 130 чоловік, по області - 300, але на обліку перебуває в 4 рази менше, ніж реальна кількість наркоманів.