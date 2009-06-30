Виявлений у Запорізькій області холерний вібріон не є небезпечним для життя й здоров'я людей

Виявлений у Запорізькій області холерний вібріон не є небезпечним для життя та здоров`я людей.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби Запорізької обласної санепідемстанції Юрій СМИРНОВ, виявлений минулого тижня в річці Верхня Терса (Новомиколаївський район Запорізької області) холерний вібріон насправді є холероподібним авірулентним вібріоном.

"У ході досліджень проб експертами спецлабораторії в Криму встановлено, що це авірулентний холероподібний вібріон - тобто вібріон, що не являє загрози для життя та здоров`я людей і тварин", - повідомив Ю.СМИРНОВ.

Повідомлення про виявлення облСЕС у притоці Дніпра - річці Верхня Терса холерного вібріону (збудника) оприлюднило Головне управління з надзвичайних ситуацій і захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Запорізької облдержадміністрації. Згідно з повідомленням, холерний вібріон було підтверджено дослідженнями лабораторії облСЕС 27 червня, у зв`язку з чим СЕС заборонила купання в річці й почала протиепідеміологічні заходи та контрольні забори проб у Верхній Терсі.