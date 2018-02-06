На кір в Україні вже захворіли понад 3,5 тисяч осіб - МОЗ

15:23, 06 лютого 2018
Країна
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Ситуація із захворюванням на кір продовжує залишатись напруженою / фото www.youtube.com

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив генеральний директор державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Володимир Курпіта.

«Інформація надана станом на 2 лютого 2018 року. Отже, ситуація із захворюванням на кір продовжує залишатись напруженою. За даними «Центру громадського здоров’я МОЗ України», за п’ятий тиждень 2018 року на кір захворіли 930 людей – 295 дорослих та 635 дітей. Це ще на 7% більше, ніж попереднього, четвертого тижня. Всього впродовж 5-ти тижнів 2018 року на кір захворіли 3554 людини, з них - 1165 дорослі та 2389 дітей, госпіталізовано до закладів охорони здоров’я 2345 хворих», - повідомив він.

Найбільша кількість хворих на даний момент зареєстрована у Івано-Франківській області – 704, в Одеській – 640, у Закарпатській – 549, у Чернівецькій – 444, у Львівській – 242.

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Найменша кількість випадків захворювання зареєстрована у Чернігівській області – 1, у Харківській , Луганській, Сумській областях – по 2, у Рівненській – 3, у Житомирській – 8.

*** Кір вважається небезпечним вірусним захворюванням з інкубаційним періодом від 7 до 17 днів. Вірус розповсюджується, коли у людини з’являються перші ознаки захворювання.

Потрібно бути дуже обережним, оскільки він передається при будь-якому тісному контакті з хворим. Заразитися можна навіть при звичайній розмові і, тим більше, якщо хворий чхає або кашляє поруч

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Теги: #кір в Україні#захворюваність на кір