На кір в Україні вже захворіли понад 3,5 тисяч осіб - МОЗ

Лише минулого тижня було зареєстровано 930 хворих – 295 дорослих та 635 дітей.

За п’ять тижнів цього року на кір в Україні вже захворіли 3 тис. 554 особи, ситуація з цим захворюванням продовжує лишатись напруженою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив генеральний директор державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Володимир Курпіта.

«Інформація надана станом на 2 лютого 2018 року. Отже, ситуація із захворюванням на кір продовжує залишатись напруженою. За даними «Центру громадського здоров’я МОЗ України», за п’ятий тиждень 2018 року на кір захворіли 930 людей – 295 дорослих та 635 дітей. Це ще на 7% більше, ніж попереднього, четвертого тижня. Всього впродовж 5-ти тижнів 2018 року на кір захворіли 3554 людини, з них - 1165 дорослі та 2389 дітей, госпіталізовано до закладів охорони здоров’я 2345 хворих», - повідомив він.

Найбільша кількість хворих на даний момент зареєстрована у Івано-Франківській області – 704, в Одеській – 640, у Закарпатській – 549, у Чернівецькій – 444, у Львівській – 242.

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Найменша кількість випадків захворювання зареєстрована у Чернігівській області – 1, у Харківській , Луганській, Сумській областях – по 2, у Рівненській – 3, у Житомирській – 8.

*** Кір вважається небезпечним вірусним захворюванням з інкубаційним періодом від 7 до 17 днів. Вірус розповсюджується, коли у людини з’являються перші ознаки захворювання.

Потрібно бути дуже обережним, оскільки він передається при будь-якому тісному контакті з хворим. Заразитися можна навіть при звичайній розмові і, тим більше, якщо хворий чхає або кашляє поруч